Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim In Mannheim-Seckenheim gibt es Streit um Kolonialverbrecher Seitz

In Seckenheim erinnert eine Gedenktafel an Theodor Seitz, Gouverneur der damaligen deutschen Kolonien Kamerun und Deutsch-Südwest. Was soll mit ihr geschehen? Darüber diskutierten jetzt Experten und Bürger.