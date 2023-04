27-Jähriger wegen versuchtem Totschlag nach Messerstich in U-Haft

Heidelberg. Aufgrund des versuchten Totschlags ist ein Mann in Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, stach der 27-Jährige in den frühen Morgenstunden des 10. April, nach einer verbalen Auseinandersetzung auf den Geschädigten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor den Geschehnissen wurde der Beschuldigte zuvor mit seinen beiden Begleitern aus einem Lokal verwiesen. Dies lag an einem Streit mit dem Geschädigten und dessen Begleitern. Daraufhin lauerte der 27-Jährige zusammen mit seinen Bekannten dem Geschädigten auf.

Nach einem ersten Streitgespräch verfolgte der 27-Jährige den Geschädigten in die Kettengasse und stach ihm, nach einem kurzen Schlagabtausch, in die linke Seite des Bauches. Dadurch, dass ein Begleiter des Geschädigten einschreiten konnte, wurden weitere Verletzungen verhindert. Im Anschluss ergriff der Täter die Flucht.

Durch den Messerstich musste der Geschädigte notoperiert werden, wobei keine Lebensgefahr bestand. Nach umfangreichen Ermittlungen, unter der Beteiligung der Kriminalpolizeiinspektion, konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Am Dienstag konnte ein Haftbefehl beim Amtsgericht erwirkt werden, worauf der Mann in das Gefängnis eingeliefert wurde.