Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Änderungen wurden für das Awo-Ballett vereinbart: Awo und Buga Nicht alle sind mit dieser Lösung zufrieden

Feuerwehrmann am Rheinauer See gestoßen - Urteil gesprochen: Der Betreiber der Wasserskianlage am Rheinauer See soll im Juni 22 einen Feuerwehreinsatz behindert haben und sich agressiv verhalten haben. Nun fiel am Amtsgericht Mannheim ein Urteil

Für mehr als tausend Schüler in Mannheim beginnt Abitur: Am Mittwoch starten an den allgemeinbildenten Gymnasien die schriftlichen Abiturprüfungen. Ist es einfacher als früher, ein Einser-Abi zu bekommen? Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten

Boris Becker speist mit Familie im Tennisclub in Leimen: Die Tennislegende wirkt fit und entspannt, als er sich im engen Familienkreis in einem griechischen Vereinslokal ablichten lässt

ARD-Chef Gniffke: „Netflix spürt schon unseren heißen Atem“: Die ARD will bis Ende des Jahrzehnts den Rückstand auf die US-Streamingdienste aufholen. Im Interview verrrät SWR-Intendant Kai Gniffke, wie die Rundfunkanstalt sich dafür aufstellen will

Schulkrise in Ludwigshafen: CDU-Politikerin sieht Land in der Pflicht: Wer trägt Verantwortung, wenn 40 Erstklässler in der Grundschule Gräfenau im Hemshof sitzen bleiben? Marion Schneid ist Landtagsabgeordnete und Ratsmitglied in Ludwigshafen. Das fordert sie

Bericht der Erzdiözese Freiburg: Der Missbrauchsbericht der Erzdiözese Freiburg enthält schwere Vorwürfe gegenüber den früheren Bischöfen Oskar Saier und Robert Zollitsch. Der Vorsitzende der Aufarbeitungskommission spricht von "toxischen Strukturen"

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date