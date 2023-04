Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Abgesagter Buga-Auftritt wegen kultureller Aneignung? AWO macht neuen Vorschlag: Bei den Tänzerinnen des Mannheimer AWO-Ballets war die Enttäuschung groß. Wegen angeblicher kultureller Aneignung sollten sie nicht wie geplant auf der Bundesgartenschau Nun bahnt sich eine Lösung an

Schwimmbad-Mitarbeiter muss nach Rutschen-Unfall Strafe zahlen: Am 9. November 2021 ereignete sich im Weinheimer Freizeitbad Miramar ein folgenschwerer Unfall in der Looping-Rutsche. Nun wurde einem ehemaligen Mitarbeiter der Prozess gemacht

Waldhof-Trainer Neidhart leicht genervt von Lebeaus Frankreich-Fahrten: Waldhof-Trainer Christian Neidhart kritisiert die häufigen Arztbesuche seines Offensivspielers Adrien Lebeau in Frankreich. Greift beim 23-Jährigen eine Klausel zur automatischen Vertragsverlängerung?

Ernie kommt nach Mannheim ins Technoseum: Kuschlige Kultfigur: Ernie aus der Sesamstraße ist am 26. April live auf der Bühne im Mannheimer Technoseum zu erleben. Warum er in die Quadratestadt kommt