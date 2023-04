Schillertage: Festivalzentrum entsteht auf Franklin am Alten Kino

Mannheim. Die 22. Internationalen Schillertage werden sich dem Motto „Schöne Welt, wo bist du?“ widmen. Das gaben am Mittwoch Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) und der Schauspielintendant am Nationaltheater (NTM), Christian Holtzhauer, im Alten Kino Franklin bekannt. Im Zentrum des von 22. Juni bis 2. Juli über die Bühne gehenden Festivals steht das Freiheitsstück „Wilhelm Tell“, das auf der Seebühne im Luisenpark in Kooperation mit der Buga 23 gezeigt wird. Regie hat Christian Weise.

In 72 Veranstaltungen zeigt das NTM rund 20 Projekte – davon zwei Eigenproduktionen und Uraufführungen, zwei Deutsche Erstaufführungen, vier Koproduktionen, zehn Gastspiele und Konzerte. Festlich werden die Schillertage nach der „Tell“-Premiere im Festivalzentrum am Alten Kino eröffnet. Jeden Abend und jede Nacht werden dort auch die traditionellen „Schill-Outs“ und Partys stattfinden. Ein Leitthema, dass sich durch das Festival zieht, stammt aus Schillers „Ode an die Freude“: „Alle Menschen werden …“. Den Satz könne man auch beliebig selbst vervollständigen, so Holtzhauer, zum Beispiel mit „… Karten kaufen“.