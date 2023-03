Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Belegte Lilli-Gräber-Halle - Friedrichsfelder Vereine klagen: Die Lilli-Gräber-Halle in Mannheim-Friedrichsfeld wird derzeit als Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen genutzt. Die Vereine haben Verständnis für diese Nutzung, spüren aber auch die Auswirkungen

Neue Bahnlinie in Ludwigshafen nimmt am Montag den Betrieb auf: Vier Jahre sind seit dem Spatenstich vergangen, 19 Millionen Euro wurden investiert - jetzt nimmt die runderneuerte Linie 10 in Ludwigshafen ihren Betrieb auf. Es gab einige Herausforderungen

Vorverkauf vom 49-Euro-Ticket startet - Alle wichtigen Infos für Mannheim und die Region: Zum Mai soll es eingeführt werden und bereits ab Montag, 3. April, im Vorverkauf erhältlich sein: Wo man das Deutschlandticket in der Metropolregion kaufen kann und was auf Fahrgäste mit rnv-Abos zukommt

S-Bahn-Surfer auf Betriebsgelände der BASF Offenbar stolz präsentierte ein 20-Jähriger Bilder einer Dashcam: Die Bundespolizei hat einen Mann verhört, der Güterzügen aus Lübeck bis nach Ludwigshafen gefahren ist. Wollte der Mann zur BASF?

Kinderschutzbund - "Übergriffe auf Kinder sind nichts, was zufällig passiert“: Ursula Fohl, Schutzkonzept-Beraterin beim Kinderschutzbund Mannheim, spricht über Kindesmissbrauch in Vereinen und welche Sorgen Kinder, Jugendliche und Eltern derzeit beschäftigen

Ludwigshafener Rapper Apache 207 veröffentlicht neuen Song: "Breaking your heart" heißt das neue Lied, das der Ludwigshafener Rapper Apache 207 am Freitagmorgen mitsamt Musikvideo veröffentlicht hat

"Breaking your heart" heißt das neue Lied, das der Ludwigshafener Rapper Apache 207 am Freitagmorgen mitsamt Musikvideo veröffentlicht hat Personalchefin Sabine Bendiek wird SAP Der Walldorfer Softwarekonzern SAP kommt nicht zur Ruhe. Im Spitzenmanagement steht der nächste Wechsel bevor. Dieses Mal betrifft es Personalchefin Sabine Bendiek

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date