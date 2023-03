Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feldbetten in Mannheimer Sporthalle - Flüchtlingsunterkunft ist vorbereitet: 48 Kabinen mit jeweils einer Stehlampe und vier Feldbetten. Die Lilli-Gräber-Halle im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ist zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Wann die ersten Menschen dort einziehen, steht auch schon fest.

Mannheimer Oberbürgermeister Kurz besucht Partnerstadt Czernowitz: "Ich war von der Fähigkeit beeindruckt, wie Czernowitz über den Krieg hinausdenkt", Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat die ukrainische Partnerstadt besucht.

Anwohnerschutzkonzept der Buga Mannheim - Tagesparkscheine vor Versand: Die Buga-Eröffnung ist in greifbahrer Nähe - damit tritt auch bald das Anwohnerschutzkonzept in Kraft. Für Bewohnerinnen und Bewohner bestimmter Zonen hat das Konsequenzen.

Spenden nach Ludwigshafener Messerangriff - OB Steinruck verurteilt Hassmails: Die Spendenverteilung an die Ex-Frau des mutmaßlichen Mörders von Oggersheim hat für eine emotionale Debatte gesorgt. Einige schossen offenbar über das Ziel hinaus. Die Staatsanwaltschaft ist informiert.

Hochhäuser in Mannheim-Franklin - HOME? OEHM? Oder was jetzt: Ergeben die vier Buchstaben-Hochhäuser in Mannheim-Franklin tatsächlich den Schriftzug HOME? Von wo aus kann man den lesen? Oder gab es, wie manche sarkastisch lästern, eine Panne mit dem Modell? Wir haben nachgefragt.

Kris Bennett verstärkt den Sturm der Adler Mannheim Die Adler Mannheim haben ein weiteres Puzzleteil für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga gefunden. Vom Schweizer Erstligisten HC Lugano kommt ein kanadischer Stürmer.