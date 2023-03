Ludwigshafener Rapper Apache 207 veröffentlicht neuen Song

Ludwigshafen. "Breaking your heart" heißt das neue Lied, das der Ludwigshafener Rapper Apache 207 am Freitagmorgen mitsamt Musikvideo veröffentlicht hat. Das Video spielt auf einem Rummel - und erzählt zwei unterschiedliche Versionen der selben Liebesgeschichte. Der Song wird auf dem Album "Gartenstadt" zu hören sein, das am 9. Juni 2023 erscheint.

Auf Instagram erntet Apache auch Kritik: "Gutes Lied, hätte mir aber die Version aus der Doku gewünscht", schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer bemängelt das Musikvideo: "Das Video ist total crazy, irgendwie macht sich Volkan total lächerlich."

