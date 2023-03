Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Brutal rechtwinkliger Knick": ADFC und Bündnis Fahrradstadt warnen seit Baubeginn vor einer Planungspanne am Radschnellweg in Mannheim und fordern Nachbesserungen. Die zuständige Stadtverwaltung meint dagegen, die beste Lösung gebaut zu haben

Der Vorrang fürs Fahrrad muss endlich spürbar werden: Ein Radschnellweg mit einem "brutalen rechtwinkligen Knick" und Vorfahrt für Autos? Die Stadt Mannheim hält das für die beste Lösung. Kommentator Thorsten Langscheid sieht das völlig anders



Schulbesuch der Polizei - was Kinder tun sollen, wenn sie angesprochen werden: Abstand halten und vorsichtig bleiben: Wie die Polizei Kinder fit macht fürs richtige Verhalten gegenüber Fremden - und was die Viertklässler davon halten. Zu Besuch im Unterricht der Käthe-Kollwitz-Schule



Warum erstmals zwei konkurrierende Brauereien auf der Buga zusammenarbeiten: Eichbaum und Welde zusammen - ging lange gar nicht. Die Buga macht's möglich, dass sie zusammenarbeiten - weil's nachhaltiger ist

Freudenberg will unabhängiger von China werden und verabschiedet sich vom Russland-Geschäft: Mit Blick auf China ändert der Weinheimer Konzern seine Strategie. Freudenberg-Chef Mohsen Sohi erklärt warum - und welche Sparte 2022 besonders gut lief



Prozess gegen Burschenschaftler aus Heidelberg Vier Burschenschaftler mussten sich im Winter 2022 vor dem Amtsgericht in Heidelberg verantworten. Drei von ihnen wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt - und haben Berufung gegen das Urteil eingelegt

Mitmachen - und mit etwas Glück Tickets für die Adler Mannheim gewinnen: Gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir 1 x 2 VIP-Tickets für das Play-off-Halbfinalspiel der Adler gegen den ERC Ingolstadt am Sonntag