Vorverkauf vom 49-Euro-Ticket startet - Alle wichtigen Infos für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat dem Gesetz zur Umsetzung des Deutschlandtickets zu. Es soll zum 1. Mai eingeführt werden und wird bereits ab Montag, 3. April, im Vorverkauf erhältlich sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Deutschlandticket ist ein bundesweit gültiges Abonnement für Fahrten im Nahverkehr für 49 Euro im Monat, das monatlich gekündigt werden kann. Es gilt für eine Person in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs und damit auch im Verbundgebiet des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Umstellung von VRN-Zeitkarten

Mit Ausnahme der Jahreskarte 12 für 10 (Preisstufe 0) und des VRN JugendticketBW sowie des Schülerticket Hessen werden alle VRN-Jahreskarten ab dem 1. Mai teurer sein als das Deutschlandticket und die übrigen VRN-Zeitkarten müssen umgestellt werden, teilt der VRN am Freitag mit.

Mehr zum Thema ÖPNV Der Weg für das 49-Euro-Ticket ist frei Mehr erfahren

Wer bereits eine VRN-Zeitkarte besitzt, wie beispielsweise ein Rhein-Neckar-Ticket, ein Job-Ticket oder die Karte ab 60, bekommt das Abo mit dem günstigeren Deutschlandticket ersetzt. In den meisten Fällen erfolgt die Umstellung mit Widerspruchsrecht automatisch, nur bei wenigen Abo-Centern wie beispielsweise der DB müssen Kundinnen und Kunden selbst aktiv werden und neu bestellen.

Umstellung von rnv-Tickets

Wer noch kein Ticket-Abonnement besitzt, kann ab Montag über die myVRN-App oder in den online-Shops, Verkaufsstellen und Mobilitätszentralen der Verkehrsunternehmen im VRN-Gebiet das Deutschlandticket erwerben. Darunter auch bei dem Verbundpartner Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), die den Bus- und Bahnverkehr in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg betreibt.

Wer noch kein Ticket-Abonnement bei der rnv besitzt, kann das Deutschlandticket über das rnv-Protal Abo-Online oder in den Mobilitätszentren kaufen. Fahrgäste, die bereits ein Ticket-Abo besitzen, müssen sich um nichts kümmern, versichert die rnv in einer Mitteilung am Freitag. Sie werden automatisch auf das Deutschlandticket umgestellt, sofern es günstiger ist, als das bisherige Ticket. Der Umstellungsprozess laufe bereits, sodass alle Kundinnen und Kunden rechtzeitig zum 1. Mai ihr Deutschlandticket erhalten sollten.

Wie erhalte ich das Ticket?

Auf Wunsch der Bundesregierung soll das Deutschlandticket grundsätzlich digital entweder als Handy-Ticket auf dem Smartphone oder in Form einer Chipkarte erhältlich sein. Übergangsweise kann es bis zum Ende des Jahres auch als analoger Fahrschein auf Papier ausgegeben werden. Im VRN wird es diese drei Varianten geben sowie übergangsweise noch die bisher verwendeten Plastikkarten und Tickets zum selbst ausdrucken (print@home). Allerdings bieten nicht alle Verkehrsunternehmen alle Varianten an.

Ticket von rnv-Fahrgästen

Wer sein Ticket-Abo in der rnv/VRN Handy-Ticket-App nutzt, bekommt dort sein Deutschlandticket angezeigt. Kundinnen und Kunden, die für ihr Abo die Plastikkarte gewählt haben, erhalten eine neue Plastikkarte. Einzige Ausnahme: Job-Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber erhalten ihre Fahrtberechtigung in Papierform, heißt es von der rnv weiter. Weitere Informationen der rnv zum Deutschlandticket sind hier zu finden.

Mitnahmeregelung und 1. Klasse

Kinder unter sechs Jahren können kostenlos mitgenommen werden. Wer seinen Hund ohne Transportbox mitnehmen möchte, muss nach den VRN-Tarifbestimmungen weiterhin einen Fahrschein für den Vierbeiner kaufen. Für Fahrräder, die an Werktagen zwischen 6:00 Uhr und 9:00 Uhr mitgenommen werden, ist ein Fahrrad-Ticket erforderlich. Außerhalb des VRN-Gebietes gelten die jeweils örtlichen Regelungen.

Das Deutschlandticket gilt in der zweiten Klasse. Im VRN-Gebiet ist ein Übergang in die erste Klasse möglich, wenn eine 1. Klasse-Zuschlagskarte gelöst wird. Im bwtarif wird zum Deutschlandticket ein in ganz Baden-Württemberg gültiger 1. Klasse-Zuschlag in Höhe von 49,00 pro Monat angeboten. Auch dieser 1. Klasse-Zuschlag wird bei Fahrten im Verbundgebiet des VRN anerkannt.