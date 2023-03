Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Jetzt sechs Bewerbungen für Mannheimer Oberbürgermeisterwahl: Bisher sind fünf Bewerbungen für den Chefsessel im Mannheimer Rathaus öffentlich bekannt. Doch es gibt noch eine sechste. Vom wem, will die Stadt nicht sagen - das hat seine Gründe.

Die bittere Erkenntnis der Adler Mannheim Zweites Play-off-Heimspiel, zweite Niederlage: Für die Adler Mannheim läuft es in der Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie in der SAP Im dritten Spiel wurde vor allem ein Problem offensichtlich.

Adler-Fans glauben fest an ihr Team: Beim Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie wird deutlich, dass die Play-offs ihre ganz eigene Dramatik entfalten. Und trotz der 3:2-Niederlage steht für die Adler-Fans fest: "Wir kommen ins Finale".

Theodor-Heuss-Brücke auf A 6 wieder freigegeben: Seit Freitagabend wurde die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Sandhofen und dem Kreuz Ludwigshafen-Nord erneuert. Nun ist die Sperrung wieder aufgehoben.

