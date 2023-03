Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Chemieunfall - Staatsanwaltschaft stellt Ermittlung ein: 17 Verletzte und ein tagelanger Einsatz. Der Chemieunfall im August 2022 im Mannheimer Hafen war ein Großereignis. Nun informiert die Staatsanwaltschaft über ihre Ermittlungen.

Messerattacke in Ludwigshafen - Angeklagter glaubte, „er sei besessen“: Überraschende Wendung im Prozess um einen 26-jährigen Somalier, der in Ludwigshafen zwei Menschen getötet haben soll. Die Ex-Partnerin beschrieb vor Gericht, er habe sie gebeten einen Exorzissten zu suchen.

Universitätsmedizin Mannheim - So lief der Warnstreik am Mittwoch: 10,5 Prozent mehr Lohn fordert Verdi. Beim Warnstreik an der Universitätsmedizin Mannheim geht es aber nicht nur um mehr Geld, sondern auch um grundlegende Probleme des Gesundheitswesens.

Probleme in der Ausbildung? Mannheimer Agentur für Arbeit hilft: Rund jede vierte Ausbildung wird in den ersten sechs Monaten abgebrochen. Mit einem speziellen Angebot will die Agentur für Arbeit Mannheim gegensteuern - und Firmen ermutigen, mehr Jugendlichen eine Chance zu geben.

Stipendium für geflüchtete Wissenschaftlerinnen gibt Ukrainerinnen neue Chance: Sie waren angesehene Professorinnen und Professoren an ihren Universitäten in der Ukraine. Dann kam der Krieg, und sie mussten fliehen. Dank eines Stipendiums lehren sie nun an der Universität Mannheim.

A 6 zwischen Mannheim und Ludwigshafen erneut gesperrt: Autofahrer, die auf der A 6 zwischen Mannheim und Ludwigshafen unterwegs sind, müssen am Wochenende mit Staus rechnen. Die Theodor-Heuss-Brücke wird in Richtung Pfalz gesperrt. Alle Infos zur Sperrung.

Bereits im Frühjahr erhöhte Waldbrandgefahr - Diese Regeln gelten in Heidelberg Trotz der zuletzt etwas nassen Witterung besteht in diesem Jahr bereits im Frühjahr eine erhöhte Waldbrandgefahr. Das teilte die Stadt Heidelberg am Mittwoch mit. Diese Vorschriften gelten ab sofort im Wald.

Nach Gerichtstermin - Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen läuft wieder an: Wenige Tage nach der Verhandlung vor dem Landgericht Heidelberg geht die Räumung des Autofriedhofs in Neu-Edingen weiter. Ein Faktor erschwert dem Abholer allerdings die Arbeit.

