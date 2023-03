Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

1000 Notrufe wegen Stromausfall in Ludwigshafen: Mehr als vier Stunden mussten einige Ludwigshafener am Freitagabend ohne Strom ausharren. Das sorgte für viel Aufregung.

Staatsphilharmonie - Stromausfall in Ludwigshafen führt zum Konzertabbruch: Als nach der Konzertpause auch noch die Notbeleuchtung im Ludwigshafener Pfalzbau ausfällt, scheint ein Weiterspielen mit Dvoráks Sinfonie "Aus der Neuen Welt" nicht mehr ganz sicher.

Waldhof Mit dem 3:1-Auswärtssieg in Bayreuth bringt sich der SV Waldhof vor den schwierigen Wochen in eine gute Ausgangsposition, hat aber auch Sorgen: Einige SVW-Profis bringen Blessuren aus Franken mit.

Bülent Ceylan triumphiert bei Luschtobjekt-Heimspiel in Mannheim: 24 Mal war die SAP und fährt einen Heimsieg ein.

Rettungssanitäter proben auf dem Hockenheimring den Ernstfall: Am Wochenende wurden 60 Rettungssanitäter auf dem Hockenheimring auf den Ernstfall vorbereitet - in einer achtstündigen Fortbildung des DRK-Kreisverbandes Mannheim. Der "Traumatag" fand zum ersten Mal statt und sollte die Einsatzkräfte vor allem noch besser auf Rennunfälle vorbereiten.

