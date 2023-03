Mannheimer Morgen Plus-Artikel Warnstreik an der Universitätsmedizin Mannheim Universitätsmedizin Mannheim: So lief der Warnstreik am Mittwoch

10,5 Prozent mehr Lohn fordert Verdi: Beim Warnstreik an der Universitätsmedizin Mannheim geht es aber nicht nur um mehr Geld, sondern auch um grundlegende Probleme des Gesundheitswesens