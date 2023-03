Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr A 6 zwischen Mannheim und Ludwigshafen erneut gesperrt

Autofahrer, die auf der A 6 zwischen Mannheim und Ludwigshafen unterwegs sind, müssen am Wochenende mit Staus rechnen.Die Theodor-Heuss-Brücke wird in Richtung Pfalz gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag ab 17.30 Uhr.