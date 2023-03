Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Specht offiziell für Mannheimer OB-Wahl nominiert: Zweimal einstimmig, einmal 95 Prozent Zustimmung. Der Mannheimer Christdemokrat Christian Specht ist nun von drei bürgerlichen Parteien offiziell zum Oberbürgermeister-Kandidaten nominiert worden.

SV Waldhof Beim 3:1-Sieg in Bayreuth muss der SV Waldhof im zweiten Durchgang an seine Grenzen, kann am Ende aber selbst ohne Trainer Neidhart den jüngsten Erfolg gegen Tabellenführer Elversberg wie erhofft aufwerten.

Großflächiger Stromausfall in Ludwigshafen und der Pfalz - Kurzschluss als Ursache: Am Freitagabend ist in der Pfalz großflächig der Strom ausgefallen. In Ludwigshafen waren mehrere Stadtteile stundenlang betroffen. Nun ist die Ursache bekannt.

41 unwetterbedingte Polizeieinsätze in Mannheim und Region: Ein Unwetter in der Nacht auf Samstag hat die Beamten ordentlich auf Trab gehalten. Was alles passiert ist.

Schnäppchenjagd und It-Pieces auf dem Bloggerflohmarkt in Mannheim: Die populärsten Bloggerinnen und Influencerinnen der Region verkaufen Kleider und Testprodukte beim Bloggerflohmarkt in Q6/Q7 in Mannheim. Das wurde den Besucherinnen am Samstagnachmittag geboten.

Zwei Männer aus Psychiatrie in Wiesloch ausgebrochen: Ein 42-Jähriger und ein 23-Jähriger sind in der Nacht auf Samstag aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch geflohen. Nun wird nach ihnen gefahndet.

Zoff um Straßenarbeiten in Mannheim-Franklin: Zwischen den Betreibern der Franklin-Klinik und der MWSP herrscht dicke Luft. Auslöser sind Arbeiten in der Robert-Funari-Straße. Es geht um eine Schotterpiste und die Frage, wie Patienten zu ihren Ärzten kommen sollen.

