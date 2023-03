Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fertigstellung des neuen Neckarufers bis Buga-Beginn wackelt: Das neue Neckarufer in Mannheim könnte bis Beginn der Buga nicht fertig werden. Die Gartenschau-Macher sprechen von "zeitlicher Herausforderung".

Erwärmungsstreifen verkleiden Haltestelle in Mannheim: Die Klimaschutzagentur Mannheim macht mit Erwärmungsstreifen auf den Temperaturanstieg in Baden-Württemberg aufmerksam. Das Geländer an der Haltestelle Kunsthalle zieht die Blicke auf sich - auch die Polizei schaute vorbei.

Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim wird gesperrt: Generalsanierung! Zwischen Mitte Juli und Dezember 2024 geht auf der hochbelasteten Bahnverbindung zwischen Mannheim und Frankfurt nichts mehr. Umleitungsstrecken sind geplant, die Bahn warnt schon jetzt vor Problemen.

Erneut Straßenblockade von Klimaaktivisten in Mannheimer Innenstadt: Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag den Kaiserring bei M7 und N7 blockiert. Der Verkehr wurde wieder freigegeben.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Wetter-Warnung für Baden-Württemberg - Sturmböen in Mannheim: Am Freitag und Samstag kann es in Mannheim zu teilweise schweren Sturmböen kommen. In anderen Gegenden Baden-Württembergs ist mit Schnee zu rechnen. Eine Warnung geht an Wanderer raus.

Mannheimer SPD lehnt Beetz' Pläne für ein „VIP-Stadion“ für den SV Waldhof ab: Gegen den Wunsch von Waldhof-Präsident Bernd Beetz, ein neues Stadion mit möglichst geringem Fassungsvermögen und vielen VIP-Plätzen zu bauen, regt sich weiter massiver Widerstand. Diesmal von der SPD.

Waldhof-Geschäftsführer Kompp kritisiert mentale Leistung der Spieler: Der SVW steht in Bayreuth einmal mehr unter dem Druck, ein erfolgreiches Heimspiel auswärts aufzuwerten. Ob Trainer Christian Neidhart dabei sein kann, ist offen. Derweil fand Markus Kompp klare Worte.

Stadt Speyer schließt Schotterung im Auwald für U-Boot nicht aus: Die für die U-Boot-Ankunft bereits gerodete Fläche könnte nun auch noch befestigt werden. Das Technik Museum arbeitet an Plänen.

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date