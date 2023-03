Mannheim. Aktivistinnen und Aktivsten der "Letzten Generation" blockieren derzeit den Mannheimer Kaiserring und die Zufahrt zum N-Quadrat. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, staut sich der Verkehr in der Innenstadt seit Beginn der Protestaktion um 14 Uhr. Bereits am Donnerstag hat es zwei Straßenblockaden der Aktivistengruppe in der Mannheimer Innenstadt gegeben.

