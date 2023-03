Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Liveblog: Am Freitag Streik im RNV-Gebiet - die Lage in Mannheim: Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi legt am Freitag den Nahverkehr in Mannheim lahm. Zum anderen gehen "Fridays for Future"-Aktivisten auf die Straße. Rund 1000 Teilnehmer werden erwartet. Die aktuelle Lage im Liveblog

Am Mittwoch Kita-Streiks in Mannheim und Ludwigshafen: Die Gewerkschaft Verdi erhöht nochmals den Druck in der aktuellen Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes. Spürbar wird dies am Mittwoch vor allem für Familien mit kleinen Kindern

Am heutigen Freitag: Wieder Stromspar-Aufruf in Baden-Württemberg: Zum vierten Mal in diesem Jahr sind die Menschen in Baden-Württemberg an diesem Freitagabend zum Stromsparen aufgerufen. Warum das so ist und was das genau bedeutet

Rückenschmerzen vor Top-Spiel gegen Elversberg: Auch Neidhart muss sich quälen: Waldhof-Trainer Christian Neidhart muss die Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Elversberg wegen Rückenschmerzen absagen. Am Montag (19 Uhr) will er aber auf jeden Fall an der Seitenlinie stehen

Nach Geldautomaten-Sprengung: Angeklagter zu sechs Jahren Haft verurteilt: Mitten in der Nacht knallte es in Rauenberg. Vor dem Heidelberger Landgericht muss sich ein 25-Jähriger verantworten, dem eine Beteiligung an der Geldautomaten-Sprengung vorgeworfen wird. Zu wichtigen Fragen schweigt er

Peek & Cloppenburg muss Insolvenz anmelden: Der nächste große Handelsname flüchtet in ein Schutzschirmverfahren. Für die Filialen in Mannheim, Ludwigshafen und Viernheim soll es zunächst weitergehen

