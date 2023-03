Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheims Fördertopf für Balkon-Solaranlagen bereits leer: Das Förderungprogramm der Stadt für Balkon-Solarmodule ist ein Renner. Was Sie über die Anlagen wissen sollten - und wann sie sich lohnen

Wie eine 28-Jährige aus Mannheim gegen Krebs und für ein Baby kämpft: Eine an Brustkrebs erkrankte Ärztin will trotz Chemotherapie und Bestrahlung ihre Fruchtbarkeit retten. Dabei hilft ihr die Reproduktionsmedizin und ein noch junges Gesetz, das ihren Kinderwunsch finanziell absichert

Unfall und langer Rückstau auf A6: Ein 19-Jähriger verlor am Samstagmittag kurz nach dem Kreuz Mannheim die Kontrolle über seinen Audi. Der Mann und seine Beifahrerin wurden verletzt

Warum es in Mannheim-Friedrichsfeld viel Verdruss um Lilli-Gräber-Halle gibt: Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr lange leer stand, werden in der Lilli-Gräber-Halle im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld jetzt Flüchtlinge untergebracht. Für die Vereine, die die Halle nutzen, ein "Riesenproblem"

Dom in Speyer in "Via Habsburg" aufgenommen: Der Unesco-geschützte Dom in Speyer ist am Samstag feierlich in die rund 1000 Kilometer lange "Via Habsburg" aufgenommen worden

Spender zahlen 77 Bäume: Der Freundeskreis Bundesgartenschau hat rund 66 000 Euro an Spenden gesammelt, um damit 77 Bäume auf dem Spinelli-Gelände zu finanzieren

Renommierter Chorleiter: „Man muss den Chor attraktiv halten“: Dirigent Mathias Rickert spricht über die Chorlandschaft der Region, über Qualität und was ein Wettbewerb mit der Qualität seines Jungen Kammerchors Rhein-Neckar anstellt

Die Region feiert das erste Mathaisemarkt-Wochenende: Die Weinkönigin und ihre Prinzessinnen sind gekrönt, der Schriesheimer Mathaisemarkt eröffnet. Höhepunkt am Sonntag ist der Festumzug, am Montag findet erfolgt der Auftritt des prominenten Festredners

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date