Prozessbeginn nach Autoattacke in Mannheim: „Er weiß nicht, wie er damit leben soll"

Am 12. Juni 2022 rammt ein Auto vier Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Zwei von ihnen sterben. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. In der Verhandlung geht es vor allem auch um die Frage, ob der Beschuldigte schuldfähig war - oder dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird