Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Grüne wollen Abbruch des Mannheimer Verkehrsversuchs verhindern: Das Ende des umstrittenen Verkehrsversuchs in der Mannheimer Innenstadt sorgt für Freude und Erleichterung beim Einzelhandel - und für großen Ärger bei den Grünen. Sie wollen den Abbruch der Maßnahmen verhindern

Nach Brand der Kauffmannmühle- Hafenstraße wieder frei: Sie war einen Monat lang gesperrt. Seit dem heutigen Donnerstagabend ist die Hafenstraße wieder befahrbar. Erst das Großfeuer der Kauffmannmühle, dann die Abbrucharbeiten hatten die Straße unpassierbar gemacht

SAP Wer kriegt wie viel Geld? Der Walldorfer Softwarekonzern SAP hat veröffentlicht, was die Vorstandsmitglieder für 2022 verdient haben - mit interessanten Details. Vor allem zum scheidenden Finanzchef Luka Mucic

Klima-Modellstadt Mannheim erhält Fördergeld: Weiterer Erfolg für die Klimaschutzbemühungen der Stadt Mannheim: Die EU fördert ein Pilotprojekt, das unter Federführung der Stadt nun umgesetzt werden kann. Und bald könnte es noch viel mehr Geld geben

Vergewaltigungsprozess- Gutacher sieht "hohe Wiederholungsgefahr": Er soll eine Zwölfjährige brutal vergewaltigt haben. Auch andere Mädchen sollen davon betroffen sein. Seit Februar steht ein 20-jähriger Mannheimer deshalb vor Gericht. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft fordert

Mannheimer Straßenbahnlinie 2: Warum sie als letzte wieder im alten Takt fährt: Nach fast fünf Monaten wird am 20. März ausgerechnet die stark genutzte Linie als letzte Straßenbahn in den alten Zehn-Minuten-Takt zurückkehren. Dafür nennt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft nun den Grund

Fehlerhafte Corona-Schutzmasken am Klinikum Ludwigshafen - Lieferant muss zahlen: In der Hochphase der Pandemie kamen am Ludwigshafener Klinikum Tausende fehlerhafte Masken in Umlauf. Das Krankenhaus verklagte die Lieferanten. Die juristische Aufarbeitung ist nun abgeschlossen

Überraschende Wende- Geburtshilfe am Klinikum Ludwigshafen bleibt vorerst erhalten: Die geplante Schließung der Geburtshilfe am städtischen Klinikum in Ludwigshafen ist ein Politikum. Nun ist sie zumindest einmal aufgeschoben. Das sind die Gründe

