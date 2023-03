Nach Brand der Kauffmannmühle: Hafenstraße wieder frei

Mannheim. Die seit dem Großbrand im Mannheimer Jungbusch gesperrte Hafenstraße ist seit Donnerstagabend wieder befahrbar. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, ist die Straße für alle Verkehrsarten in beiden Richtungen freigegeben.

Abbrucharbeiten am Kauffmannmühle beschleunigt

Durch den Brand auf dem Kauffmannmühlen-Areal mussten die Hafenstraße und die Böckstraße gesperrt werden. Die Abbrucharbeiten an der Fassade der Kauffmannmühle wurden durch das von der Stadt beauftragte Unternehmen beschleunigt.

Am 2. Februar war das denkmalgeschützte, aber seit Jahren leerstehende Gewerbegebäude an der Ecke Hafenstraße und Böckstraße in Brand geraten. Das Feuer fraß sich durch alle sechs Stockwerke und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Insgesamt waren 300 Einsatzkräfte aller Mannheimer Hilfsorganisationen und der Polizei vor Ort. Rund 150 Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden.