Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Verkehrsversuch in Mannheim endet am 13. März: Über den Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt ist viel gestritten worden. Jetzt gibt die Stadt das Ende bekannt. So sei es geplant gewesen, heißt es. Aber es könnte auch noch andere Gründe geben

Bund fördert Umgestaltung des Mannheimer Swanseaplatzes mit 2,9 Millionen Euro: Der Bund fördert die Umgestaltung des Swanseaplatzes mit 2,9 Millionen Euro. Mit dem Geld soll der Platz an den Klimawandel angepasst und attraktiver gestaltet werden

Nach schwerem Verkehrsunfall auf A 5 erliegt Achtjähriger seinen Verletzungen: Nach dem schweren Verkehrsunfall am Samstagmittag zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Heppenheim ist der schwer verletzte 8 Jahre alte Junge am Dienstag seinen Verletzungen erlegen

Förderverein will beim Herschelbad Druck auf Politik ausüben: Für Isabel Cademartori ist das Engagement für das Mannheimer Herschelbad "wichtiger denn je". Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist Vorsitzende des Fördervereins und will in punkto Sanierung mehr Druck auf die Politik ausüben

"Sehe Spieler, die ihren Job nicht machen": Adler-Trainer Bill Stewart platzt der Kragen: Adler-Trainer Bill Stewart kritisiert nach der Niederlage in Augsburg massiv Teile seiner Mannschaft. Einigen Spielern wirft er mangelnde Arbeitseinstellung vor

Evobus will Kosten sparen und verlagert Rohbau nach Tschechien: Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat Veränderungen an den deutschen Standorten seiner Tochter Evobus angekündigt, um Kosten zu sparen

Messerangriff in Ludwigshafen: Rücknahme der Spenden für Ex-Freundin gefordert: Dass auch die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Messerstechers von Oggersheim von der Spendensammlung profitierte, sorgte für Ärger. Eine Fraktion fordert nun eine Rücknahme der Summe

