Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Abbruch oder Ausweitung? Vergangene Woche hat die CDU-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat überraschend den Abbruch des Verkehrsversuchs in der Innenstadt verlangt. Darauf reagieren nun die Grünen. Wir erklären, wer in dem Streit wie argumentiert

Wo die Verschuldung in der Metropolregion am höchsten ist: Der neue Schuldneratlas der Mannheimer Creditreform zeigt, dass die Verschuldungsquote in der Metropolregion Rhein-Neckar noch immer höher als im Bundesdurchschnitt ist

„Das Sportliche ist zweitrangig“: Im Benefizspiel zwischen VfR Mannheim und SV Waldhof am Dienstag (19 Uhr) geht es um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. VfR-Präsident Boris Scheuermann hofft auf eine stattliche fünfstellige Summe

"Fridays for Future" in Mannheim: Am Freitag, 3. März, findet weltweit der nächste globale Klimastreik von "Fridays for Future" statt. Auch hier wird es an diesem Tag einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben

So finden Mannheimer die App "BeReal": Weg von den inszenierten Bildern des Internets, endlich mal authentisch sein. Das ist das Konzept der App „BeReal“. Wir haben Mannheimer gefragt, was sie von ihr halten

Keusch bleiben fiel Stella ziemlich schwer: Die 25-jährige Odenwälderin Stella Stegmann aus dem Oberzent-Stadtteil Olfen ist Teilnehmerin in der Netflix-Dating-Show „Too Hot To Handle". Ausgestrahlt werden die Folgen ab dem 28. Februar

