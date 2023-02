Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Luisenring ab Freitag eingeschränkt befahrbar: Zusätzliche Staus drohen! Auf dem Luisenring wird ein separater Fahrradstreifen eingerichtet. Wo sich die Baustelle befindet und was die Stadt Mannheim Autofahrern empfiehlt, lesen Sie hier

Streik am Freitag im gesamten RNV-Gebiet legt Region lahm: Busse und Bahnen der RNV bleiben am Freitag den ganzen Tag in den Depots. Die Fridays For Future-Bewegung demonstriert zeitgleich für die Mobilitätswende

Zähes Ringen um die Wahrheit im Mannheimer Totschlag-Prozess: Im Juli 2022 starb ein polnischer Zeitarbeiter in der Neckarstadt-West. Er erstickte. Nun neigt sich der Prozess gegen seine mutmaßlichen Peiniger seinem Ende entgegen

Böse Überraschung für Mannheimer Waldschule: : Seit Jahren herrscht an der Waldschule in der Mannheimer Gartenstadt akute Raumnot. Als erster Schritt sollte ein neuer Klassentrakt Abhilfe schaffen. Baubeginn war im Sommer geplant. Jetzt steht wieder alles auf der Kippe

42-Jähriger bei SEK-Einsatz in Viernheim Ein Streit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses ist in Viernheim eskaliert. Die Polizei stellte eine Schreckschusswaffe sicher

Warum plötzlich ein Leck im alten Landungsboot in Mannheim ist: Es diente einst der Bundesmarine, dann der Marinekameradschaft als schwimmendes Vereinsheim: das Landungsboot "Zander". Doch nun wüteten dort Metalldiebe

Kampf gegen Schließung: Weil die Stadt Ludwigshafen sparen muss, stehen auch die Stadtteilbibliotheken auf der Streichliste. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Liste derer, die sich dagegen wehren, wird jeden Tag länger

