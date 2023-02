Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

"Schulzimmer" ermöglicht jungen Mannheimern Abschluss: Viele Jugendliche fallen aus dem Schulsystem heraus und schaffen keinen Abschluss. Hier kommt "Das andere Schulzimmer" ins Spiel. Was dort passiert, und warum die Erfolgsquote ausgesprochen hoch ist

Adler Mannheim Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga die vierte Niederlage in Folge kassiert, aber eine leichte Aufwärtstendenz gezeigt. Markus Eisenschmid sicherte den Adlern beim 2:3 nach Verlängerung in Wolfsburg einen Punkt

Tränen bei Waldhof-Torwarttainer Dennis Tiano: Die Waldhof-Fans bereiten dem langjährigen Torwarttrainer Dennis Tiano nach dem Spiel bei Borussia Dortmund II am Samstag einen emotionalen Abschied. Der Pfälzer reagiert gerührt

Warum der Bad Dürkheimer Bürgermeister schon ins Becken der unfertigen Therme steigt: Für unkonventionelle Aktionen ist SPD-Mann Christoph Glogger bekannt. Am Sonntag setzte er einen Instagram-Post ab

Lost Places in der Kurpfalz erzählen ihre Geschichten: Der Fotograf Markus Zabel hat Schätze in der Metropolregion gefunden: 18 verlassene oder vergessene Orte. Seine Bilder erzählen vom Verfall und von vergangenen Zeiten

SV Waldhof von allen guten Geistern verlassen: Nach dem ernüchternden 0:4-Debakel bei Borussia Dortmund II redet Waldhof-Trainer Christian Neidhart Tacheles. Die Schonfrist für die Spieler ist definitiv abgelaufen

Überraschende Wendung nach Anzeige gegen Biberdamm-Entfernung in Ladenburg: Vor einigen Wochen erstattete ein Fachmann Anzeige gegen Unbekannt. Der Grund: In Ladenburg war Gehölze eines Biberdamms entfernt worden. Jetzt wurde die Anzeige zurückgezogen - denn der Übeltäter ist nun bekannt

