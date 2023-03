"Sehe Spieler, die ihren Job nicht machen": Adler-Trainer Bill Stewart platzt der Kragen

Augsburg. Nach der fünften Niederlage in Folge hat Bill Stewart einen Teil seiner Mannschaft scharf kritisiert. "Mir geht es gegen den Strich, dass sich der Trainerstab den Hintern aufreißt, und ich Spieler sehen muss, die ihren Job nicht machen", sagte der Chefcoach der Adler Mannheim nach dem 4:5 nach Verlängerung am Dienstagabend bei den Augsburger Panthern. Im Spiel beim Tabellenvorletzten hatten die Adler eine 3:1-Führung hergegeben und waren sogar mit 3:4 in Rückstand geraten.

Stefan Loibl rettete mit seinem späten Tor zum 4:4 wenigstens einen Punkt, in der Verlängerung mussten sich die Blau-Weiß-Roten geschlagen geben. Stewart legte nach dem nächsten Rückschlag im Kampf um eine gute Ausgangslage für die Play-offs verbal nach: "Wir haben zehn gute, solide Spieler, die wirklich hart spielen. Und wir haben einige, die das nicht machen. Das ist so frustrierend, es ist ein Witz. Wenn wir so weitermachen, scheiden wir ohne Sieg aus den Play-offs aus. Das ist die Realität. Wir haben einiges an Arbeit vor uns."