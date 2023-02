Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey (mit Fotostrecke) Adler Mannheim belohnen sich mit einem Punkt in Wolfsburg

Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga die vierte Niederlage in Folge kassiert, aber eine leichte Aufwärtstendenz gezeigt. Markus Eisenschmid sicherte den Adlern beim 2:3 nach Verlängerung in Wolfsburg einen Punkt