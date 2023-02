Waldhof-Fans feiern scheidenden Torwarttrainer: Tränen bei Dennis Tiano

Irgendwann kam der Punkt, an dem Dennis Tiano seine Gefühle nicht mehr im Zaum halten konnte. Nachdem die Waldhof-Fans im Gästeblock des Oberhausener Stadions Niederrhein nach dem 0:4 bei Borussia Dortmund II am Samstag seinen Namen skandiert hatten, schossen dem 37-Jährigen die Tränen in die Augen. Kapitän Marcel Seegert nahm den scheidenden Torwarttrainer in den Arm, dann ging Tiano an den

...