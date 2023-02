Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Mannheimer OB-Kandidaten sprechen auf Ukraine-Kundgebung: Raymond Fojkar, Thorsten Riehle und Christian Specht sprechen bei der Kundgebung auf dem Marktplatz. Ihre Ansprachen unterscheiden sich - aber alle drei teilen eine politische Forderung

Waldhof-Trainer Neidhart nach Niederlage völlig bedient: Bei der 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Borussia Dortmund II gibt der SV Waldhof Trainer Neidhart kann seinen Ärger nur schwer herunterschlucken

Zwei Personen bei Unfall mit Pannenfahrzeug auf der A5 schwer verletzt: Ein Autofahrer kam am Samstagmittag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Pannenfahrzeug. Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden schwer verletzt

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Walldorf: Kurz vor 4 Uhr morgens schlugen Unbekannte in einem Supermarkt zu. Der Eingangsbereich wurde bei der Sprengung verwüstet. Die Polizei sucht nun Zeugen

Wehmütige Stimmung beim „Alles muss raus!“-Flohmarkt: Die Mannheimer Puppenspiele hören auf und verlassen in einem Monat ihre Räume im Keller der U2-Schule. Bei einem Flohmarkt fanden einige Königinnen, Gespenster und Mäuse ein neues Zuhause

Auftakt von Lesen.Hören in Mannheim: Der Festivalauftakt fiel auf einen Tag, der wenig Anlass zum Feiern bietet: Mit einem der Ukraine gewidmeten Abend hat am Freitag die diesjährige Auflage des beliebten Mannheimer Literaturfestivals Lesen.Hören begonnen

TSG Hoffenheim verliert auch gegen Borussia Dortmund: Die TSG 1899 rutscht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Dortmund auf den Relegationsplatz ab. Der BVB musste sich den Erfolg beim Krisenclub aus dem Kraichgau jedoch hart erkämpfen

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date