Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württemberg hebt alle Corona-Verordnungen auf: Die baden-württembergische Landesregierung plant, zum 1. März die Corona-Verordnung zu beenden

Messerangriff in Ludwigshafen- Ärger über Spenden für Ex-Frau des Angeklagten: 22.500 Euro an Spenden sind nach der Oggersheimer Messerattacke für die Hinterbliebenen gesammelt worden. Dass die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Mörders ein Viertel davon erhält, sorgt für Aufruhr

Atomkraftwerk Biblis Am Ende zeigte sich der zweite Turm ähnlich standhaft wie sein Nachbar vor drei Wochen

Abgesagter Umzug in Feudenheim- Stadt bezieht Stellung zu Vorwürfen: Das Organisationsteam aus Feudenheim soll bei der Stadt um Hilfe bei den Planungen gebeten haben. Eine Antwort hätten sie nie erhalten. Das sagt die Stadt dazu

Jugendticket Baden-Württemberg auch im VRN verfügbar: Mit einem Euro pro Tag können junge Menschen in Baden-Württemberg von Anfang März an mit Bus und Bahn fahren. Wer berechtigt ist, wo es das Ticket im VRN zu kaufen gibt und was mit MAXX-Tickets passiert

Nach Hundekot-Skandal: Mannheim zeigt Goecke-Stück doch nicht: Der aufsehenerregenden Dackelkot-Attacke des Choreographen Marco Goecke folgte der Rauswurf an der Staatsoper Hannover. Nun reagiert auch Mannheim und zeigt seine für Mitte April geplante Choreographie nicht

Heidelberger misshandelt seine Katze - Haftstrafe: Weil er die eigene Katze schwer misshandelt haben soll, ist ein 36-jähriger Heidelberger nun auch im Revisionsverfahren zu einer Haftstrafe verurteilt worden

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date