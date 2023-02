Warum der Bad Dürkheimer Bürgermeister schon ins Becken der unfertigen Therme steigt

Christoph Glogger, SPD-Bürgermeister der Kurstadt Bad Dürkheim, ist sich oft nicht zu schade. Auf dem Wurstmarkt nimmt er hier und da selbst die Gitarre in die Hand, im Kurpark stellte er seinen Schreibtisch schon in den Bach, um dort eine offene Sprechstunde abzuhalten. Aktuell stieg er testweise in das just fertiggestellte Außenbecken der gerade neu entstehenden

