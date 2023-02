Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baden-Württemberg hebt alle Corona-Verordnungen auf: Die baden-württembergische Landesregierung plant, zum 1. März die Corona-Verordnung zu beenden

Messerangriff in Ludwigshafen- Ärger über Spenden für Ex-Frau des Angeklagten: 22.500 Euro an Spenden sind nach der Oggersheimer Messerattacke für die Hinterbliebenen gesammelt worden. Dass die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Mörders ein Viertel davon erhält, sorgt für Aufruhr

Schwerer Unfall in Neu-Edingen - mutige Zeugen verhindern Schlimmeres: Ein Mann wird erst von einem Auto angefahren, dann droht er von einer Bahn überollt zu werden. Dem mutigen Einsatz zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass es nicht noch schlimmer kam

Harter Schlag für Stammwerk Ludwigshafen: BASF : Das Strukturprogramm der BASF trifft Ludwigshafen hart. Sogar die TDI-Anlage, die teuerste Investition am Standort, wird geschlossen. Vorstandschef Martin Brudermüller betont aber, das pfälzische Stammwerk werde der größte Standort des Konzerns bleiben

Experte gibt Einblicke: So arbeiten Geldautomaten-Sprenger: In den Niederlanden heißen sie "Knallknacker": Vor dem Heidelberger Landgericht berichtet ein holländischer Polizist über die Arbeitsweise von Geldautomaten-Sprengern. Auch in Mannheim und Viernheim waren Täter am Werk

Mannheims SPD-Abgeordnete Cademartori- "Dürfen Ukraine nicht drängen": Die SPD-Abgeordneten Isabel Cademartori und Kevin Leiser sprechen über Frieden und Waffenlieferungen. Cademartori hält Diskussionen über Verhandlungen für legitim, man dürfe die Ukraine aber zu keinem Landverzicht drängen

Bewaffneter Überfall auf Ludwigshafener Zulassungsstelle löst Sicherheitsdebatte aus: Ein Angestellter der Ludwigshafener Zulassungsstelle wird mit Schusswaffe bedroht, zahlreiche Autos der Verwaltung werden mutwillig beschädigt

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date