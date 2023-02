Schwerer Unfall in Neu-Edingen - mutige Zeugen verhindern Schlimmeres

Es war wohl das vielzitierte Glück im Unglück: Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Neu-Edingen ist ein 49-jähriger Fußgänger zwar schwer verletzt worden, couragierte Passanten verhinderten mit ihrem beherzten Eingreifen aber Schlimmeres. Was war passiert? Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war ein 43-jähriger mit seinem Audi (Typ A 3) auf der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung

...