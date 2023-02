Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Streit um Geflüchtetenfamilie bei Mannheimer Stadtrat spitzt sich zu: Die Familie von Grünen-Stadtrat Chris Rihm beherbergt noch immer eine Geflüchtetenfamilie - die wohnt dort illegal. Der Konflikt mit Stadt und Behörden spitzt sich nun zu

Polizei schießt 34-jährigen Mann in Weinheim nieder: Schreck am Montagnachmittag beim Spielplatz am Weinheimer Exotenwald. Ein Schuss ist zu hören. An einer Calisthenics-Anlage ist ein Streit eskaliert. Der Polizist, der den Schuss abfeuerte, ist noch immer im Dienst

Bauarbeiten auf A 6 bei Mannheim ab Mittwoch: Wegen Bauarbeiten auf der A6 bei Mannheim-Sandhofen kann es ab Mittwoch zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die dortige Lärmschutzwand muss teilweise demontiert werden

Geldautomaten-Sprengung in Rauenberg - GPS-Signal von gestohlenem Porsche liefert Spur: Der GPS-Sender eines gestohlenen Sportwagens ist offenbar dem mutmaßlichen Mitglied einer Geldautomatenknacker-Bande zum Verhängnis geworden. Das Signal führte zu einer Garage in den Niederlanden

Unbekannte versprühen Pfefferspray und ziehen Messer in Mannheimer Imbiss: Ein Gast meldete den Vorfall einem Angestellten des Restaurants. Daraufhin bedrohte ihn einer der Täter mit einem Messer

Wie das neue Kinderhaus in Mannheim-Hochstätt aussehen soll: Platz für 110 Kinder, eine Feuerstelle und einen Wasserspielplatz wird es bieten. Zum Baubeginn erklärten die Macher von der Stadt, wie die neue Kita aussehen soll

So sieht ein Tag in der Gourmetküche der Mannheimer Palazzo-Show aus: Restaurantleiter Raul Salazar führt hinter die Kulissen der Varieté-Dinner-Show. Und verrät, warum nicht nur auf der Bühne eine perfekt ausgefeilte Choreografie für unfallfreie Abläufe sorgt

Trubel beim Fastnachtsumzug in Heidelberg : Die Narren sind am Dienstag auch in der Heidelberg los. 150 000 Menschen waren beim Fastnachtsumzug in der Altstadt

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date