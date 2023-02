Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

"Mensch miteinander!" mit Finanzspritze: Ganze 26.000 Euro warten auf Mannheimer, die Menschen der Stadt zusammenbringen. Irgendwie. Irgendwo hier. So einfach geht die Teilnahme

Wie ein Pfälzer für seine blaue Parkscheibe kämpft: Für Manuel Gein ist es eine Verwaltungsposse: Der Mann streitet mit dem Ordnungsamt im südpfälzischen Herxheim um die Farbe des "P" auf einem Pappdeckel. Auch bei der EU-Kommission könnte das Thema ankommen

Waldhof-Torwarttrainer Dennis Tiano verabschiedet sich emotional: Nach über sechseinhalb Jahren trennen sich die Wege. Der Pfälzer verabschiedet sich emotional. Auch sein Nachfolger steht bereits fest

Adler-Kapitän Denis Reul nimmt die schlechte Phase der Mannheimer persönlich: Vier Spiele, zwei Punkte. Die Adler Mannheim befinden sich in der Deutschen Eishockey Liga in einer unübersehbaren Abwärtsspirale. Kapitän Denis Reul wirkte nach der jüngsten 2:5-Schlappe gegen Köln sichtlich angeschlagen

Bilanz der Polizei nach der Fasnachtszeit: Trotz Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Angriffen gegen Vollstreckungsbeamte zieht die Polizei am heutigen Aschermittwoch eine durchaus positive Bilanz. Die Einsätze im Überblick

