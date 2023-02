Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst:

Polizeieinsatz gegen HoodBlaq in Ludwigshafen - Internet-Video sorgt für Wirbel: Die Ludwigshafener Rap-Crew HoodBlaq prangert Polizeigewalt an. Auf Instagram hat sie ein Video eines Einsatzes veröffentlicht. Die Polizei nimmt auf Anfrage Stellung

Warum in Mannheim-Gartenstadt der "kleinste Fasnachtszug der Welt“ unterwegs ist: Kamellen und Süßigkeiten sind schon ganz echt, die Ahoi-Rufe auch. Im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt sind närrische SPDler zu einem Umzug aufgebrochen

Keine lohnenswerte Reise für die Adler Mannheim: Die Adler sind weiter auf der Suche nach ihrer (Play-off-)Form. Bei der 2:3-Niederlage in Frankfurt kamen zudem zwei neue Spieler auf die gut gefüllte Ausfallliste. Doch dafür steht Zugang Evan Buitenhuis bereit

Das Prinzessinnenfrühstück feiert an seinem neuen Veranstaltungsort eine gelungene Premiere: Ex-Tollitäten und amtierende Lieblichkeiten verschiedener Vereine aus Mannheim und Umgebung waren da. Und es flossen Tränen

Dietmar Hopps Curevac-Anteil schmilzt: Warum Familie Hopp bei der Kapitalerhöhung von Curevac auf neue Aktien verzichtet

Schlägerei mit SV Waldhof-Anhängern in Ilvesheim: Sechs Verletzte und zahlreiche Sachbeschädigungen. Nach dem Fasnachtsumzug ist es am Sonntagabend in Ilvesheim zu unschönen Szenen gekommen

