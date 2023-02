Schlägerei mit SV Waldhof-Anhängern in Ilvesheim

Ilvesheim. Bei einer Schlägerei am Sonntagabend in Ilvesheim sind sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr beim Vereinsheim des Ilvesheimer Karnevalvereins Insulana (KVI) in der Kanzelbachstraße. Die Ursache der Auseinandersetzung ist laut Polizei noch unklar.

Die Ermittler bestätigten allerdings Berichte, wonach fünf „Anhänger einer Fangruppierung des SV Waldhof“ mehrere Besucher der Karnevalsveranstaltung angegriffen hätten. Einer der Besucher wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Über die Schwere seiner Verletzung gibt es aktuell keine Informationen.

Zwei der Tatverdächtigen wurden festgenommen. Einer von ihnen musste auch in einer Klinik behandelt werden.

Drei weitere Verdächtige seien dagegen flüchtig, sagte der Polizeisprecher dem „MM“. Einer der Beschuldigten ist laut Polizei 23 Jahre alt, der andere 21. Beide sollen „massiv alkoholisiert“ gewesen sein, laut einer Pressemitteilung mit 1,5 und 2,5 Promille. Während der Schlägerei sollen die Angreifer zudem mindestens ein Auto beschädigt haben. Derzeit laufen die Ermittlungen, Zeugen sollen sich unter 06203/93050 melden. An den Ermittlungen sind auch szenekundige Beamte der Polizei beteiligt. Sie kennen sich in der Fan-Szene des SV Waldhof aus.