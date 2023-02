Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mordprozess nach Messerattacke in Ludwigshafen: „Ich glaube, er ist gestorben“: Am zweiten Prozesstag um die Messerattacke in Oggersheim und berichtet von den verzweifelten Hilferufen der Zeugen

Benefizabend für Erdbebenopfer im Capitol: 70.000 Euro für den Kampf gegen Tod und Verzweiflung: Comedians, Musiker und Artisten treten im ausverkauften Capitol zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf. Auch Lokalmatador Bülent Ceylan kommt auf die Bühne

Mit Drohnen gegen Gänsekot: Bei Ortstermin auf der Neckarwiese erklären Experten Maßnahmen

Zehn Jahre Kulturpass: „Kunst ist ein Lebensmittel“: Menschen mit niedrigem Einkommen den Zugang zur Konzerten, Ausstellungen oder Sportveranstaltungen zu ermöglichen ist die Aufgabe des Vereins Kulturparkett, der mehrfach in der Rhein-Neckar-Region vertreten ist und nun zehn Jahre alt wird

So schätzen Unternehmen in Mannheim und Region ihre Lage ein: Mitten in die Corona-Pandemie platzte der Ukraine-Krieg - für die Wirtschaft ist es gefühlt eine Dauerkrise. Oder doch nicht? Das sagen Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar zu ihren Erwartungen an dieses Jahr

Waldhof-Gegner Meppen steckt tief im Abstiegssumpf der 3. Liga: 181 Tage Durststrecke: Dem Schub, den der SV Meppen aus dem Ende einer echten Horrorserie ziehen will, muss der SV Waldhof am Samstag trotzen. Die Emsländer hatten gegen 1860 München erstmals wieder gewonnen

Fan-Zuspruch macht Rhein-Neckar Löwen Erstmals seit langer Zeit spielen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag gegen den TVB Stuttgart wieder vor mehr als 10.000 Zuschauern. Das hat gleich mehrere Gründe, einer davon ist die ansteckende Spielfreude der Mannheimer

