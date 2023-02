Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Narren erobern die Stadt - So war der Fasnachtssamstag in Mannheim: Erst auf Rhein und Neckar, dann in der Fußgängerzone und am Wasserturm – überall war närrisch etwas los am Samstag in Mannheim

SV Waldhof Nach dem 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SV Meppen ist der SV Waldhof punktgleich mit dem 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Ein gelungener Nachmittag für die Mannheimer

Wurden die Kirchen beim Buga-Parken in Mannheim-Neuostheim vergessen? Vorschläge für Kirchgänger, Geistliche und Kita-Mitarbeiter im Mannheimer Stadtteil Neuostheim liegen vor. Bislang aber ohne Reaktion aus dem Rathaus

In Mannheim-Lindenhof fallen etwa 150 Stellplätze weg: Ab Sommer wird im Mannheimer Stadtteil Lindenhof das Gehwegparken neu geordnet. Im Bezirksbeirat stellte die Stadt nun die Pläne vor

Wie Heidelberg Vor 400 Jahren entführte Feldherr Tilly im Dreißigjährigen Krieg die pfälzische Bibliothek aus der Heidelberger Heiliggeistkirche. Gibt der Vatikan sie nun zurück?

Der Tod im Mannheimer Capitol - Keiner ist gestorben vor Lachen: In Zeiten von Krieg und Pandemie sollte Der Tod als Comedy-Star kein leichtes Spiel haben - in Mannheim beweist der Berliner Kuttenträger das Gegenteil

