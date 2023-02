Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Fasnachtszug in Mannheim-Neckarau Der große und gemeinsame Fasnachtszug von Mannheim und Ludwigshafen musste dieses Jahr ausfallen. Die Neckarauer Narrengilde "Die Pilwe" trat am Sonntag an dessen Stelle. Was Tausende Besucher erlebten

Mannheims "kleiner Fasnachtsumzug" ist doch viel größer: Vom Schiff über die Fußgängerzone bis zum Riesenrad - viel mehr Vereine als sonst begleiten das Prinzenpaar beim Fasnachts-Umzug am Samstag in der Mannheimer Innenstadt

Der Punkte-Plan für den Aufstieg: Mit dem 3:1 gegen Meppen schiebt sich der SV Waldhof könnte es am Saisonende etwas zu feiern geben

Simon Batz und Robin Ganter holen DM-Titel für die MTG Mannheim: Die Hallen-DM der Leichtathleten ist für die MTG Mannheim nach Wunsch verlaufen. Simon Ganter siegte im Weitsprung, Robin Ganter gewann Gold über 200 Meter

60-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Bammental: In Bammental ist am frühen Sonntagmorgen ein Haus in Vollbrand geraten. Eine 60-Jährige ist in den Flammen ums Leben gekommen. Ihr Sohn wurde schwer verletzt

Warum Michael Bublé in Mannheim den Mittelfinger zeigt: Der 47-Jährige Sänger und seine glänzende Big Band begeistern geschätzte 7000 Fans in der SAP 2014 und 2019 in noch besserer Form war

