60-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Bammental

Bammental. Ihr 37-jähriger Sohn konnte sich trotz schwerer Verletzungen noch in Sicherheit bringen, für seine 60-jährige Mutter kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte starb am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Bammental (Rhein-Neck-Kreis). Zwei weitere Personen in der angrenzenden Doppelhaushälfte, ein 60-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, die noch am Unglücksort behandelt werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrere Notrufe waren am Sonntag gegen 2.10 Uhr wegen des Vollbrands bei der Leitstelle eingegangen, berichtete ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Flammen schlugen meterhoch aus dem Dachgeschoss. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der 37-Jähriger eigenständig das Haus verlassen. Für seine Mutter war aber keine Rettung mehr möglich. Sie wurde tot im Dachgeschoss aufgefunden.

Brandursache unklar

Die Doppelhaushälfte ist durch den Brand stark beschädigt worden. Die Schadenssumme ist laut Polizei derzeit schlecht näher zu beziffern, dürfte jedoch im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Lokales Bammental: Wohnhaus in Vollbrand - eine Person verletzt, weitere wird vermisst 02:19 Mehr erfahren

Trotz eines Großaufgebots konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarwohnung nicht verhindern. Weil auch diese unbewohnbar ist, wurden der 60-Jährige und die 68-Jährige in einem Hotel untergebracht. Über die Ursache des Brands konnten die Behörden noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen.

Zur Bekämpfung des Brands waren 120 Einsatzkräfte ausgerückt. Die Freiwillige Feuerwehr Bammental erhielt Unterstützung von vielen Nachbarwehren, etwa aus Wiesenbach, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Mauer, Mühlhausen, Schönau und Walldorf. Zudem kam das Technische Hilfswerk Ladenburg an die Unglücksstelle.

In Ludwigshafen musste die Feuerwehr ein Wohnheim für betreute Menschen wegen starker Verrauchung teilweise räumen. Ursache war eine angebrannte Pizza im Ofen.