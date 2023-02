Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das Mannheimer Nachtleben trauert um Ikone Thomas Esselborn: Er war ein Vollblut-Geschäftsmann: Thomas Esselborn, der Gründer des legendären "Tiffany" in den Quadraten ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ein Gespräch mit Tiffany-Geschäftsführer Maximilian Dierschke und Esselborns Sohn

Mannheimer Liste fordert bei Aufarbeitung zu Fahrlachtunnel externe Hilfe: Für die Aufarbeitung der Umstände, die zur Schließung des Fahrlachtunnels geführt haben, fordert die Mannheimer Liste, dass ein externer Sachverständiger die Arbeit des Akteneinsichtsausschusses unterstützt

Volles Haus beim Pfennigbasar im Mannheimer Rosengarten: Schnäppchen im Rosengarten. Noch bis Samstag bietet der Pfennigbasar gebrauchte Klamotten, Elektrogeräte und Deko. Zur Eröffnung des traditionsreichen Events zogen sich bekannte Mannheimer gelbe Schürzen an

Benefizspiel für Erdbebenopfer: SV Waldhof am 28. Februar zu Gast beim VfR Mannheim: Der SV Waldhof Mannheim ist am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr, zu Gast im Rhein-Neckar-Stadion bei einem Benefizspiel des VfR Mannheim zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei

