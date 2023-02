Simon Batz und Robin Ganter holen DM-Titel für die MTG Mannheim

Simon Batz verließ die Hallen-DM der Leichtathleten in Dortmund nicht nur wegen seines wertvollen Gepäckstücks mit einem guten Gefühl. Klar, dass der Weitspringer der MTG Mannheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde und sich am Sonntag mit guten 7,86 Metern Titel und Goldmedaille holte, stand an erster Stelle. Tief im Innern setzte sich aber zudem die Erkenntnis durch, dass er mit seinem

...