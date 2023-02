Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Das hat der künftige Eigentümer der Mannheimer Kauffmannmühle vor: Ein Unternehmen aus Rastatt ist künftiger Eigentümer der abgebrannten Kauffmannmühle - und eines benachbarten Grundstücks. Geschäftsführer Thomas Gaiser über seine Pläne, den Denkmalschutz und den Jungbusch

1200 demonstrieren in Ludwigshafen für 10,5 Prozent mehr Lohn: Aus dem Lautsprecher vor dem Demonstrationszug tönt der Song "I need a Dollar". Nicht nur einen Dollar, sondern 10,5 Prozent mehr fordern die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. In Ludwigshafen demonstrieren 1200 dafür

20-jähriger Mannheimer räumt Vergewaltigungen junger Mädchen ein: Es geht zunächst um Nacktaufnahmen. Vor der Jugendstrafkammer des Frankenthaler Landgerichts muss sich ein früherer Kinderheimbewohner wegen mehrerer Sexualstraftaten an zwölf- und 14-Jährigen verantworten

2022 mehr Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Es kracht wieder häufiger im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Vergangenes Jahr wurden 28709 Unfälle verzeichnet - rund 2200 mehr als im Vorjahr

Adler Mannheim Die Adler Mannheim bleiben mit der 0:3-Niederlage gegen die Iserlohn Roosters nun schon zum zweiten Mal in Folge zu Hause ohne Torerfolg. Entsprechend angefressen zeigte sich Cheftrainer Bill Stewart nach der Partie

Brand in Heidelberger Hotel - Gäste evakuiert: Feueralarm am Morgen. Mehrere Stunden suchte die Feuerwehr nach der Brandursache. Die 38 Gäste des Hotels am Bismarckplatz wurden währenddessen evakuiert

