Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

„Da sind Verbrecher dabei gewesen“: Ex-Profi Thomas Hitzlsperger beschäftigt sich viel mit der WM. Warum er nicht nach Katar fliegt und warum er Verständnis für wirtschaftliche Beziehungen mit dem Emirat aber nicht für die WM-Vergabe hat

Wechsel von Fuchs Petrolub Seit 2016 sitzt Dagmar Steinert im Vorstand von Fuchs Petrolub. Nun naht der Abschied. Die Managerin über künftige Aufgaben, "Quotentickets" und den Mannheimer Wochenmarkt

Kunsthalle zeigt Werke von Avantgardisten: Mit „Becoming CoBrA“ legt die Mannheimer Kunsthalle eine verschüttete Epoche der Kunstgeschichte frei. Die Ausstellung ist ungewöhnlich und überwältigend

So will Lukas Nilsson zu alter Stärke finden: Weil er verletzt war, fiel Lukas Nilsson ein halbes Jahr bei den Rhein-Neckar Löwen aus. Jetzt ist er wieder dabei und hat einen klaren Plan

Forschung für BASF so wichtig wie nie: Bei BASF läuft ein großes Sparprogramm, doch der Bereich Forschung und Entwicklung hat gute Karten für weitere Milliarden-Investitionen