Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Peter Kurz verzichtet auf weitere Amtszeit: Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz teilte am Mittwoch mit, dass er nicht erneut kandidieren wird. In einer Mitteilung an seine Mitarbeiter nennt der Sozialdemokrat dafür einige Gründe.

So reagiert die Region auf die Entscheidung von Mannheims Kurz: Nach der Ankündigung von OB Peter Kurz gibt es erste Reaktionen aus Mannheim und der Region.

Mannheimer MVV erhöht Preise: Die Mannheimer MVV muss zum 1. Januar 2023 ihre Preise für Strom und Erdgas erhöhen. Grund seien die extremen Preisanstiege auf dem Großhandelsmarkt.

Demonstration der IG Metall: Die Gewerkschaft hat gestern Beschäftigte zu Demozügen und zur zentralen Kundgebung am Mannheimer Marktplatz aufgerufen. Knapp 4.000 Demonstrierende aus 15 Betrieben haben ihre Arbeit niedergelegt, um sich für mehr Gehalt einzusetzen.

Lange Haft nach brutalem Überfall auf Senioren in Bammental: Seit den Schlägen vor einem Supermarkt in Bammental ist ein 88-Jähriger ein Pflegefall. Der geständige Angreifer ist nun verurteilt worden.

Adler Mannheim bauen auf Brückmann und MacInnis: Der Wunsch der Adler Mannheim hat sich erfüllt: Nach der Deutschland-Cup-Pause sind einige verletzte und angeschlagene Spieler ins Team zurückgekehrt – darunter einer, der von einem 20-Jährigen hervorragend vertreten wurde.

Rückkehr zum Tarif – so sieht die Einigung bei Südkabel aus: Nach fast zwei Jahren Streit um die Tarifbindung haben die IG Metall und der Mannheimer Traditionsbetrieb Südkabel am Dienstag eine Lösung gefunden. Jetzt sind die Details der Einigung bekannt.