Mannheimer MVV erhöht Preise für Strom und Gas zum Jahreswechsel

Mannheim. Die Mannheimer MVV Energie AG muss zum 1. Januar 2023 ihre Preise für Strom und Erdgas erhöhen. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Der Verbrauchspreis in der Strom-Grundversorgung wird im neuen Jahr von 26,86 auf 44,95 Cent pro Kilowattstunde brutto ansteigen. Der Servicepreis bleibt dabei unverändert. Insgesamt entspricht dies einer Steigerung von rund 60 Prozent. Auch beim Erdgas wird zum 1. Januar 2023 der Verbrauchspreis in der Grundversorgung steigen: Er erhöht sich von 7,70 auf 17,66 Cent pro Kilowattstunde brutto. Hier bleibt der Servicepreis ebenfalls unverändert. Die Preissteigerung im Erdgas beläuft sich auf rund 112 Prozent. Als Grund führt die MVV die extremen Preisanstiege auf dem Großhandelsmarkt im Jahresverlauf 2022 an.

