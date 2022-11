Rückkehr zum Tarif: So sieht die Einigung bei Südkabel aus

Das Mannheimer Traditionsunternehmen Südkabel kehrt nach knapp zwei Jahren Streit mit der IG Metall in die Tarifbindung zurück. Darauf haben sich die Geschäftsführung des Betriebs und die Gewerkschaft in Mannheim verständigt. Die Einigung gelang mitten in einem mehrtägigen Streik, zu dem die IG Metall die Südkabel-Beschäftigten am Dienstagmorgen aufgerufen hatte. Bei dem Mannheimer Unternehmen

...